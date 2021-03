Huntelaar ziet probleem: ’Schalke niet agressief genoeg’

„Gladbach had vanaf het begin meer controle over de wedstrijd”, kijkt Huntelaar op de officiële website van Schalke terug op zijn invalbeurt. „En wij maakten teveel defensieve fouten vandaag. Bij de eerste tegengoal verzuimen we de bal adequaat weg te werken, en de tweede valt uit een corner. En dat gebeurt ons veel te vaak.”

’Niet agressief genoeg’

En terwijl Huntelaar zich een kwartier voor tijd klaarmaakte om in te vallen, zag hij ook nog eens hoe doelman Frederik Rönnow de derde tegengoal voor Schalke in eigen doel werkte. „We doen te weinig voorin, we spelen niet agressief genoeg”, aldus Huntelaar, die met Schalke inmiddels voor een bijna onmogelijke opgave staat wat handhaving betreft.

Met nog acht wedstrijden te gaan staat de Duitse club elf punten achter op concurrenten FSV Mainz en Hertha BSC, die allebei zondagmiddag in actie komen. Toch gooit Huntelaar de handdoek natuurlijk nog niet in de ring. „Onmogelijk is het pas als we tien punten achterstand hebben met nog drie wedstrijden te gaan. We gaan met opgeheven hoofd verder.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga