RKC boekt eindelijk eerste zege

RKC, na vijf jaar terug op het hoogste niveau, pakte slechts één punt uit de vorige elf competitieduels. De ploeg van Grim wist alleen bij FC Twente een nederlaag te voorkomen (3-3).

RKC en Heracles stonden woensdag ook al tegenover elkaar, toen in Almelo voor de beker. De thuisclub won in een spectaculair duel met 4-3. Ook in Waalwijk maakten beide ploegen er een aantrekkelijke wedstrijd van, met kansen over en weer. Zo raakten de RKC'ers Clint Leemans (vrije trap) en Hans Mulder (omhaal) respectievelijk paal en lat. Met de eerste zege van dit seizoen verkleinde RKC de achterstand op VVV-Venlo, de nummer 17 van de ranglijst, tot vijf punten.

De geel-blauwe brigade boekte de eerste zege in de eredivisie sinds 30 maart 2014, toen uit bij Roda JC (0-1). Met de zege op Heracles voorkwam RKC dat het de eerste club ooit zou worden die na twaalf speelrondes in de eredivisie pas één punt zou hebben.