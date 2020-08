Ook O’Sullivan na thriller naar finale WK snooker

Net als in de andere halve finale, tussen Kyren Wilson en Anthony McGill, werd deze halve finale in een decider beslist. O’Sullivan begon het 33e en laatste frame met een break van 64 toen er een onmogelijke bal op tafel lag. Mark Selby kwam terug met een break van 34, waarna beide spelers hun beste verdedigingen op tafel legden.

Het was de vijfvoudige wereldkampioen O’Sullivan die het hoofd koel hield en het beslissende frame wist te winnen. O’Sullivan staat voor de zevende keer in de finale van het wereldkampioenschap. Vijf keer wist hij de beker omhoog te houden en één keer (in 2014) verloor hij van Selby met 18-14.

The Rocket heeft volgens de bookmakers de beste papieren om voor de zesde keer in zijn briljante snookercarrière tot wereldkampioen gekroond te worden. Bij de finale zal een beperkt aantal toeschouwers worden toegelaten.

Spektakel bij Wilson-McGill

Eerder op de vrijdagavond bereikte Wilson, The Warrior, via een zenuwslopende decider als eerste de finale van het WK: 17-16. Wilson en de Schot McGill gaven elkaar gedurende de hele match geen duimbreedte toe en voor de jonge Schot, die via het kwalificatietoernooi zich voor het hoofdtoernooi wist te plaatsen, was het bereiken van de halve finale tot nu toe het hoogtepunt uit zijn nog prille snookercarrière.

Kyren Wilson plaatst zich als eerste voor de finale van het WK snooker. Ⓒ ANP/HH

Nadat er 16-16 op het scorebord stond, moest het 33e frame de beslissing brengen wie er naar de finale mocht. Wilson trok uiteindelijk aan het langste eind, McGill neemt 110.000 euro mee naar huis.

Ook voor Wilson is het bereiken van de finale tot nu toe het beste uit zijn snookerloopbaan. Hij heeft in ieder geval 220.000 euro binnen en kan bij het winnen van de finale dit bedrag verhogen tot 550.000 euro, het hoogste bedrag dat ooit met een snookertoernooi te winnen is geweest.