Wilson na thriller als eerste naar finale WK snooker

Kyren Wilson plaatst zich als eerste voor de finale van het WK snooker. Ⓒ ANP/HH

SHEFFIELD - Kyren Wilson en Anthony McGill hebben voor een ongekend spannende halve finale van het wereldkampioenschap snooker gezorgd. Wilson, The Warrior, bereikte uiteindelijk via een zenuwslopende decider de finale van het WK en kwam met 17-16 over de finish.