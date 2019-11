Van Persie geeft Van Barneveld bijzondere boodschap mee

Robin van Persie (r) overhandigt Raymond van Barneveld het eerste exemplaar van zijn biografie. Ⓒ ANP

Rijswijk - Robin van Persie nam dinsdagavond in Rijswijk het eerste exemplaar van de biografie Game Over van Raymond van Barneveld in ontvangst. De topscorer aller tijden van Oranje is een groot fan van de vijfvoudig wereldkampioen darts, die komende maand bij het WK in het Londense Alexandra Palace na 35 jaar afscheid neemt van de sport. „Ik hoop voor hem dat hij een heel mooi einde krijgt als darter. Dat heeft hij wel verdiend”, vindt Van Persie.