Granerud wint tweede wedstrijd Vierschansentournee

Noor Granerud komt het verst in traditionele Nieuwjaarsspringen

16.46 uur: De Noor Halvor Egner Granerud heeft ook de tweede wedstrijd van de Vierschansentournee op zijn naam geschreven. Hij leverde de beste sprongen af tijdens het traditionele Nieuwjaarsspringen van de grote schans in het Duitse Garmisch-Partenkirchen. Granerud won donderdag al de openingswedstrijd in Oberstdorf.

In Garmisch kreeg hij de hoogste waardering voor zijn twee sprongen (303,7 punten). In zijn eerste poging kwam hij tot een afstand van 140 meter, bij zijn tweede sprong landde hij na 142 meter.

De Sloveen Anze Lanisek eindigde als tweede met sprongen van 140,5 en 137 meter en een totaalscore van 297,3 punten. De derde plaats was voor de Pool Dawid Kubacki met 294,4 punten. De leider in de wereldbeker noteerde afstanden van 136 en 138,5 meter.

De Noorse olympisch kampioen Marius Lindvik werd gediskwalificeerd omdat zijn skipak niet aan de voorschriften voldeed.

Komende woensdag is de derde wedstrijd uit de tournee in Innsbruck. De vierde en laatste is op 6 januari in Bischofshofen. Granerud kan proberen alle vier de wedstrijden van de Vierschansentournee te winnen. Dat is in het verleden drie skispringers een keer gelukt: de Duitser Sven Hannawald, de Pool Kamil Stoch en de Japanner Ryoyu Kobayashi.

Topschutter Doncic weer op dreef voor Mavericks

10:21 uur Luka Doncic was opnieuw goud waard voor Dallas Mavericks in de NBA. De Sloveen maakte 51 punten voor zijn club in de nipt gewonnen wedstrijd tegen San Antonio Spurs: 126-125. Doncic bezorgde zijn ploeg de winst door twee rake vrije worpen in de laatste seconden van het duel te benutten.

Doncic is in de vorm van zijn leven. Hij kwam onlangs al tot een opzienbarende prestatie door tegen New York Knicks maar liefst 60 punten te maken, 21 rebounds te pakken en 10 assists te geven. Het was de zesde zege op rij voor Dallas Mavericks, dat in de stand van de westelijke divisie naar de vierde plaats is opgerukt.

Bij San Antonio Spurs was Keldon Johnson topschutter met 30 punten. De ploeg draait een moeizaam seizoen en staat op de veertiende en voorlaatste plaats in de westelijke divisie.