Topschutter Doncic weer op dreef voor Mavericks

10:21 uur Luka Doncic was opnieuw goud waard voor Dallas Mavericks in de NBA. De Sloveen maakte 51 punten voor zijn club in de nipt gewonnen wedstrijd tegen San Antonio Spurs: 126-125. Doncic bezorgde zijn ploeg de winst door twee rake vrije worpen in de laatste seconden van het duel te benutten.

Doncic is in de vorm van zijn leven. Hij kwam onlangs al tot een opzienbarende prestatie door tegen New York Knicks maar liefst 60 punten te maken, 21 rebounds te pakken en 10 assists te geven. Het was de zesde zege op rij voor Dallas Mavericks, dat in de stand van de westelijke divisie naar de vierde plaats is opgerukt.

Bij San Antonio Spurs was Keldon Johnson topschutter met 30 punten. De ploeg draait een moeizaam seizoen en staat op de veertiende en voorlaatste plaats in de westelijke divisie.