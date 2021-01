José Mourinho ruikt eerste prijs met Spurs

Sinds november 2019 is Mourinho de ’boss’ bij de Spurs, de Londense topclub die in 2008 voor het laatst een prijs pakte. „Daarom hecht ik ongelofelijk veel waarde aan deze wedstrijd. Tottenham heeft heel lang geen prijs gewonnen en nu zijn we er heel dicht bij. We willen deze periode afsluiten.”

Dat de League Cup in Engeland, na de Premier League en de FA Cup, doorgaans als een veredelde troostprijs wordt gezien, deert Mourinho niet. „Voor mij is elke prijs belangrijk, vooral voor een club die al tien jaar niets heeft gewonnen. Als we nu twee keer winnen, hebben we weer iets. Daar gaat het om.”

De andere halve finale van het toernooi gaat woensdag tussen Manchester United en Manchester City, evenals Tottenham kandidaten voor de titel in Engeland.