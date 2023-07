Effectief Spanje te sterk voor Costa Rica op WK: drie goals in zes minuten

Alle drie de doelpunten vielen in het tijdsbestek van 6 minuten. Spanje nam halverwege de eerste helft de leiding door een eigen doelpunt. Valeria Del Campo werkte een voorzet vanaf links in haar eigen goal. Twee minuten later was het opnieuw raak: Aitana Bonmatí schoot raak met links. Esther González maakte er nog binnen een half uur 3-0 van.

Jennifer Hermoso kreeg in de 34e minuut nog de kans er 4-0 van te maken, maar de aanvalster miste een strafschop. In het resterende half uur werd er niet meer gescoord, ondanks dat de Spaanse bondscoach Jorge Vilda een aantal offensieve wissels doorvoerde.

Het is de grootste uitslag van dit WK tot nog toe. In de eerste vier duels werden er slechts vier doelpunten gemaakt. Japan en Zambia zijn de andere twee landen in groep C.