Benfica en Bayern sturen Barcelona naar de Europa League

Wetende dat Benfica thuis tegen het al uitgeschakelde Dinamo Kiev waarschijnlijk zou winnen, zat de druk er vooraf flink op bij de Catalanen. Bovendien leek Bayern niet van plan te zijn de bezoekers de zege cadeau te geven. Op Niklas Süle na speelden alle tien afgelopen weekend ook in de met 2-3 gewonnen topper bij Borussia Dortmund. Xavi posteerde Memphis Depay en Frenkie de Jong in de basis, net zoals Sergino Dest die als rechtsbuiten stond opgesteld.

Barcelona begon alleraardigst en meldde zich net zoals Bayern een paar keer dreigend voor het vijandelijke doel met het meest noemenswaardige schot dat van Jordi Alba. Na een kwartier kwam het slechte nieuws echter in hoog tempo binnen. In eerste instantie kwam dat nieuws vanuit Portugal. Daar scoorde Benfica in een tijdsbestek van zeven minuten twee keer via Roman Yaremchuck en Gilberto Junior.

Bayern slaat ook toe

Ook in München ging het mis, want al snel moest bij Barcelona Alba geblesseerd het veld verlaten. Kort daarvoor had Robert Lewandowski bijna de kans om van dichtbij 1-0 binnen te schieten voor Bayern, maar de bal kwam net niet goed voor zijn voeten terecht. Na een dik halfuur was het wel raak voor Der Rekordmeister. Lewandowski kwam weer niet in schietpositie, maar vond met zijn voorzet wel het hoofd van Thomas Müller wiens inzet de lijn maar net passeerde. Nog voor rust werd het ook 2-0. Leroy Sané schoot vanaf dik 20 meter kiezelhard binnen, al had doelman Marc-André ter Stegen ook meer moeten doen, want de poging ging bij lange na niet richting de hoek.

Kort na rust had Sané ook zijn tweede moeten maken. Maar in plaats van de 3-0 te maken na een prachtige aanval, schoof hij de bal in de handen van Ter Stegen in plaats van in het bijna lege goal. Net toen de wedstrijd in een heel vroeg stadium gezapig dreigde te worden, sloeg Bayern nog een keer toe. Alphonso Davies legde na een knappe rush goed terug en Jamal Musiala tikte binnen.

Omdat er ook in Lissabon geen wonder plaatsvond in de tweede helft meldt Barcelona zich na de winter in de Europa League.