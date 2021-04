Arjen Robben (eindelijk) terug op het veld bij FC Groningen

De afgelopen weken voerde de voormalig international de intensiteit tijdens de trainingen al op, maar trainer Danny Buijs hield vrijdag nog een slag om de arm over de mogelijke terugkeer van Robben. „We trainen morgen nog en het is mogelijk dat Arjen daarna zegt: ik ben beschikbaar, maar de kans is het grootste dat hij er tegen Heerenveen niet bij is”, aldus Buijs twee dagen voor de wedstrijd tegen Heerenveen.

De trainer zei op voorhand al dat de de kans zeer groot was dat Robben ging invallen. „Hij kan ongeveer 10 minuten spelen. Ik verwacht ook dat hij dat straks gaat doen. Arjen is een jongen met extreme kwaliteiten, daar moeten we zoveel mogelijk gebruik van maken.”

Buijs was ook enigszins verrast dat Robben er bij kon zijn. „We gingen er vanuit dat hij pas het volgende duel over twee weken tegen PSV er weer bij zou zijn”, aldus de coach bij ESPN . „In de loop van vrijdag bleek het echter flink de goede kant op te gaan, zaterdag zette zich dat door. Daarom heb ik vanochtend besloten Arjen bij de selectie te halen.”

De sterspeler keerde begin dit seizoen terug bij zijn oude club, nadat hij een jaar eerder was gestopt bij Bayern München. De 37-jarige Robben kwam vanwege fysieke problemen pas twee keer in actie dit seizoen.