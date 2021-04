Arjen Robben terug in wedstrijdselectie voor Derby van het Noorden

Voetbal

Borussia Dortmund niet van plan om Erling Haaland zonder slag of stoot te verkopen

Of ze nu wel of niet aantreden in de Champions League volgend jaar: Borussia Dortmund blijkt stevig in zijn schoenen te staan om Erling Haaland ook voor het seizoen 2021/2022 in eigen rangen te houden. Zo verzekerde Dortmund-baas Hans-Joachim Watzke dinsdag in een interview bij DAZN.