Koninkrijksteam niet naar kwartfinale na twee zeperds in Taiwan Horrorweekend honkballers: ze verlaten de World Baseball Classic als schlemielen

Door Willem Held

De teleurstelling druipt er vanaf bij de Nederlandse honkballers. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Hoe hebben we dit in hemelsnaam uit onze handen kunnen laten glippen? Die vraag spookt door de hoofden van de spelers en de coaches van het Koninkrijksteam na de pijnlijke uitschakeling in de poulefase van de World Baseball Classic. Ze zaten op rozen, maar verlieten het evenement als de schlemielen. Terwijl rivaal Italië opzichtig een feestje vierde.