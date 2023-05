Premium Het beste van De Telegraaf

Regerend wereldkampioen ’onttroont’ Pérez Max Verstappen doet met topoptredens in mei precies wat al was voorspeld

Door Erik van Haren

Verstappen balt zijn vuist. Ⓒ Frits van Eldik

MONTE CARLO - In het Sporting Monte-Carlo, een evenementenlocatie in de wijk Larvotto, werd Max Verstappen zondagavond als winnaar van de bekendste Grand Prix op de racekalender nog even goed in de watten gelegd. Getooid in een smoking, aan tafel met Prins Albert, kon hij terugkijken op een superweekeinde.