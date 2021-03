Sam Bennett oppermachtig in Parijs-Nice, Bauke Mollema geklopt in GP Industria

Lang was Bennett niet te zien in de finale, maar op het juiste moment kwam hij eruit. Arnaud Démare werd op gepaste afstand tweede, nipt voor Mads Pedersen. Voor Bennett betekent het ook dat hij direct de leider is.

De rit werd verder gekenmerkt door een valpartij van Richie Porte. De nummer drie van de voorbije Ronde van Frankrijk moest daardoor opgeven. De Australiër was nochtans een van de favorieten voor de eindzege.

Vansevenant te sterk voor Mollema

Ook in Italië was het feest voor de Belgische ploeg. Mauri Vansevenant schreef de 43e editie van GP Industria & Artigianato op zijn naam. De Belg van Deceuninck - Quick-Step was in een sprint van een groepje van vijf renners in Larciano de snelste. Hij bleef Bauke Mollema en Mikel Landa nipt voor. Ide Schelling eindigde als vijfde.

De kopgroep ontstond in de laatste van vier plaatselijke ronden met steeds de beklimming naar San Baronto. Naast Vansevenant, Mollema en Landa zat Nairo Quintana ook mee voorin. Schelling kon vlak voor de finish nog aansluiten en zette meteen aan. In een lange sprint werd hij gepasseerd door Mollema, die vervolgens nog werd ingehaald door Vansevenant.

Voor de 21-jarige Belg is het zijn eerste profzege. Vorige week finishte hij al als derde in de Trofeo Laigueglia. Toen was Mollema de beste.

Merlier klopt Cavendish in GP Monseré

Tim Merlier heeft de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré in België gewonnen. De 28-jarige Belg van Alpecin-Fenix was na 202 kilometer tussen Hooglede en Roeselare de snelste in de sprint. Hij klopte de Brit Mark Cavendish en zijn landgenoot Timothy Dupont.

Merlier zette de sprint in Roeselare vroeg in en verraste daarmee de concurrentie. De Belgische sprinter uit de ploeg van Mathieu van der Poel won afgelopen dinsdag ook al Le Samyn.

Fabio Jakobsen won vorig jaar de koers in de sprint. De Nederlander van Deceuninck - Quick-Step is nog herstellende van de zware val vorig jaar in de Ronde van Polen.