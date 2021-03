Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Italiaanse wielrenner betrapt op epo, ploeg riskeert straf

12:30 uur: De Italiaanse wielrenner Matteo De Bonis is betrapt op het verboden middel epo. Voor de ploeg van De Bonis, het procontinentale Vini Zabù, dreigt nu een schorsing van 15 tot 45 dagen omdat het de tweede positieve dopingtest binnen de ploeg is binnen twaalf maanden.

De Bonis testte op 16 februari positief op epo bij een controle buiten de wedstrijden om, afgenomen door het internationale antidopingbureau ITA. De wielrenner kan analyse van de B-staal aanvragen, maar is voorlopig wel geschorst.

In de Ronde van Italië van afgelopen oktober werden bij de Italiaanse wielrenner Matteo Spreafico van Vini Zabù verboden middelen aangetroffen. De Internationale Wielerunie UCI laat weten dat de ploeg volgens de dopingreglementen een schorsing riskeert en verwijst de zaak door naar de disciplinaire commissie.

Sparta verlengt contract Smeets en laat Gravenberch gaan

12:29 uur: Bryan Smeets blijft bij Sparta Rotterdam voetballen. De Eredivisieclub heeft de optie in het aflopende contract van de 28-jarige middenvelder gelicht. Smeets is bezig aan zijn tweede seizoen bij Sparta.

"Bryan komt uit de eerste divisie, maar heeft zich daarna geweldig gemanifesteerd binnen Sparta", zegt technisch directeur Henk van Stee. "Hij is van absolute toegevoegde waarde geweest." Smeets maakte vorig seizoen vier doelpunten in de Eredivisie, dit jaar staat de teller op twee goals. De Limburger, die eerder bij MVV, De Graafschap, SC Cambuur en TOP Oss speelde, was de laatste weken niet meer verzekerd van een basisplaats in het elftal van trainer Henk Fraser.

Sparta verlengde vorige week al het contract van aanvoerder Adil Auassar. De club heeft ook de aflopende contracten van reservekeeper Tim Coremans (29) en de aan Go Ahead Eagles verhuurde aanvaller Bradly van Hoeven (20) verlengd. Jeugdinternational Deroy Duarte (21) sloeg een aanbieding van de club af.

Danzell Gravenberch, de broer van Ajacied en Oranje-international Ryan Gravenberch, vertrekt na dit seizoen bij Sparta. "Hij wil volgend jaar iedere week in de basis staan, desnoods een treetje lager. We gunnen hem een transfer naar een club waar hij wel wekelijks aan spelen toe kan komen", zei Van Stee over de 27-jarige spits, die het bij Sparta vooral moet doen met invalbeurten. Gravenberch scoorde vier keer in de competitie.

Wielerploeg Bora mist vanwege corona ook Dwars door Vlaanderen

09:34 uur: De Duitse wielerploeg Bora-hansgrohe ontbreekt woensdag ook in Dwars door Vlaanderen. Zeventien teamleden, waaronder heel wat renners, moeten in quarantaine blijven nadat de Britse renner Matthew Walls eind vorige week positief had getest op het coronavirus. Bora-hansgrohe moest daardoor al de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem overslaan.

„Alles heeft te maken met de kwalificatie ’hoogrisico-contact’”, zegt directeur Tomas Van Den Spiegel van organisator Flanders Classics in Het Nieuwsblad. „De Covid-arts in Harelbeke was van mening dat bij Bora zeventien personen een hoog risico hadden gelopen. Wie dit label krijgt opgeplakt, moet minstens zeven dagen in quarantaine. Die zeventien personen kunnen dus niet in Dwars door Vlaanderen aan de slag, aangezien hun isolement pas op donderdag afloopt.”

Mathieu van der Poel won in 2019 de laatste editie van Dwars door Vlaanderen. Vorig jaar ging de Belgische koers niet door vanwege het coronavirus. Dwars door Vlaanderen geldt als voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen, de klassieker die zondag op het programma staat. Van der Poel won dat ’monument’ afgelopen najaar.

Tennis: Osaka gaat in Miami door met winnen

07:25 uur: De Japanse tennisster Naomi Osaka heeft met haar 23e overwinning op rij de kwartfinales bereikt op het hoog aangeschreven WTA-toernooi van Miami. De nummer 2 van de wereld versloeg de Belgische Elise Mertens met 6-3 6-3. Osaka gaat het nu opnemen tegen Maria Sakkari, de Griekse die tegen de Amerikaanse Jessica Pegula maar liefst zes matchpoints wist weg te werken en in drie sets won: 6-4 2-6 7-6 (6).

De zegereeks van de 23-jarige Japanse begon vorig jaar in New York. Op het voorbereidingstoernooi voor de US Open won Osaka vier partijen, waarna ze zich vanwege fysieke klachten terugtrok voor de finale tegen Victoria Azarenka. Ze versloeg de Wit-Russin twee weken later alsnog in de eindstrijd van het grandslamtoernooi. Begin dit jaar meldde Osaka zich in Melbourne op een toernooi in de aanloop naar de Australian Open na drie zeges af voor de halve finale tegen Mertens, vanwege een lichte blessure. Ze won daarna met groot machtsvertoon de Australian Open.

Twintigste thuiszege op rij basketballers Utah Jazz in NBA

07:05 uur: De basketballers van Utah Jazz zijn in eigen huis onverslaanbaar. De ploeg uit Salt Lake City boekte tegen Cleveland Cavaliers de twintigste overwinning op rij in een thuiswedstrijd, een evenaring van het clubrecord: 114-75. Utah Jazz verloor dit seizoen alleen de eerste twee thuiswedstrijden.

Rudy Gobert had met 18 punten en 17 rebounds een belangrijk aandeel in de 35e zege van het seizoen van Utah Jazz, dat aan kop gaat in het westen. De ploeg verloor pas elf wedstrijden. Begin deze maand ging Utah Jazz een paar keer onderuit, maar de laatste zes duels werden allemaal in winst omgezet.

De topper tussen Los Angeles Clippers en Milwaukee Bucks eindigde in 129-105. Vier spelers van de Clippers maakten 20 punten of meer, met Kawhi Leonard als topscorer (25 punten). De ploeg uit LA staat met 32 overwinningen tegenover 16 nederlagen derde in het westen, de Bucks nemen met 29-17 die positie in in het oosten.

Brooklyn Nets boekte de 32e zege van het seizoen door Minnesota Timberwolves met 112-107 te verslaan. James Harden tekende met 38 punten, 13 assists en 11 rebounds voor een zogeheten triple-double. Dat deed Russell Westbrook ook bij Washington Wizards in het gewonnen duel met Indiana Pacers (132-124). Westbrook kwam tot 35 punten, 21 assists en 14 rebounds. Alleen Magic Johnson en Oscar Robertson slaagden er in de NBA ooit in om een triple-double te halen met meer dan 30 punten en 20 assists.