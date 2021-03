Rangers-kwintet zes duels geschorst na bezoek aan feestje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Willem II gaat door met middenvelder Saddiki

18.53 uur: Middenvelder Driess Saddiki (24) speelt ook volgend seizoen voor Willem II. De Brabantse Eredivisieclub heeft gebruik gemaakt van de optie om zijn verbintenis met een seizoen te verlengen. Dat driejarige contract werd in mei 2018 ondertekend.

Saddiki is sindsdien bij Willem II uitgegroeid tot een gewaardeerde speler. Hij speelde tot op heden 59 officiële wedstrijden voor de Tilburgers. Door blessureleed kwam de Marokkaanse voetballer dit seizoen nog maar in zeven competitiewedstrijden in actie. Zijn rentree wordt "binnenkort" verwacht.

Voetbal: Fortuna Sittard gaat door met basisspelers Angha en Tekie

18.09 uur: Fortuna Sittard heeft de Zwitserse verdediger Martin Angha en de Zweedse middenvelder Tesfaldet Tekie langer aan zich gebonden. De nummer 11 van de Eredivisie besloot de opties in de aflopende contracten van beide voetballers te lichten, waardoor ze nu beiden tot de zomer van 2022 vastliggen in Sittard.

„Tesfaldet en Martin hebben in de afgelopen periode enorme stappen gemaakt, net als de rest van het team”, zegt technisch manager Sjoerd Ars. „Het was dan ook een logisch vervolg om de opties in beide contracten te lichten. Tevens zijn we met beide spelers in gesprek over een langer verblijf.”

Angha (27) en Tekie (23) zijn vaste waardes in het elftal van trainer Sjors Ultee. Ze deden in 26 van de 27 competitieduels mee. Fortuna Sittard heeft de aflopende contracten van Piet Velthuizen, Grégoire Amiot, Clint Essers, Djibril Dianessy, Nassim El Ablak, Leroy George, Özgür Aktas en Dimitrios Ioannidis formeel opgezegd. Zij zijn in de zomer transfervrij. Van de huurlingen die Fortuna heeft, wil de club in ieder geval Mickaël Tirpan langer houden.

Voetbal: Janssen en Bastiaans langer bij VVV-Venlo

18.08 uur: Simon Janssen en Aaron Bastiaans spelen ook volgend seizoen voor VVV-Venlo. De Venlose club lichtte de optie in het contract van de voetballers, waardoor ze ook komend seizoen spelen voor de Eredivisieclub uit Venlo.

De 20-jarige Janssen en de 18-jarige Bastiaans komen uit de jeugdopleiding van VVV en maken al enkele seizoenen deel uit van de selectie.

VVV heeft Christian Kum en Tristan Dekker gemeld dat het aflopende contract vooralsnog niet wordt verlengd. Ook de optie in het contract van Nezar S’rifi wordt niet gelicht. De formele opzegging moet voor 1 april gebeuren.

„We hebben binnen de cao voor contractspelers onze plicht weer gedaan en deze formele handelingen verricht”, zegt technisch manager Stan Valckx. „Over de andere spelers waar VVV-Venlo nog een (koop)optie op heeft, wordt later in het seizoen pas een beslissing genomen.”

Voetbal: FC Groningen legt El Hankouri ook voor volgend seizoen vast

18.07 uur: FC Groningen heeft voetballer Mo El Hankouri ook voor volgend seizoen vastgelegd. De club heeft de optie in het aflopende contract van de 23-jarige voetballer gelicht.

El Hankouri maakte halverwege het seizoen 2018-2019 de overstap van Feyenoord naar FC Groningen. Hij speelde inmiddels 66 officiële wedstrijden, waarin de Marokkaan drie keer scoorde en zes assists achter zijn naam heeft staan.

Voetbal: Bondscoach Löw: spelers moeten stem krijgen over nieuwe coach

18.06 uur: Bondscoach Joachim Löw vindt dat de spelers van het nationale team gehoord moeten worden als de Duitse voetbalbond een beslissing neemt over zijn opvolger bij de ’Mannschaft’.

Volgens de vertrekkende bondscoach zou het zinnig zijn om de spelers om hun mening te vragen. „Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Toni Kroos en ook andere spelers hebben ervaring en kunnen beoordelen wat voor type coach ze nodig hebben.”

Löw maakte begin maart bekend dat hij na het komende EK voetbal stopt als bondscoach van het Duitse elftal, hoewel hij nog een contract tot en met het WK van 2022 had. De 61-jarige oefenmeester is sinds 2006 de bondscoach en leidde de Mannschaft in 2014 in Brazilië naar de wereldtitel.

„Het is altijd goed om te luisteren naar het team, omdat onze spelers heel veel ervaring hebben en veel nadenken over trainers”, zei Löw. „Het is heel belangrijk, willen de spelers nu defensief spelen of willen ze aanvallend voetbal? Wat kan het team goed? Wat is het karakter van het team?”, noemde de coach als criteria.

Voetbal: FC Porto en Chelsea voor duels in Champions League naar Sevilla

18.04 uur: Beide duels tussen Chelsea en FC Porto in de kwartfinales van de Champions League worden vanwege de maatregelen rond het coronavirus gespeeld in Sevilla. De clubs uit Engeland en Portugal treffen elkaar op 7 en 13 april in het Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in de Spaanse stad, meldt de Europese voetbalbond UEFA. Beide duels beginnen om 21.00 uur.

Het besluit is genomen in verband met de reisbeperkingen vanwege de coronapandemie. In Portugal gelden strenge inreisbeperkingen voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Chelsea speelde in de achtste finales de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid vanwege de coronamaatregelen in de Roemeense hoofdstad Boekarest. De Spaanse regering heeft sindsdien de restricties voor vluchten uit Groot-Brittannië opgeheven. Landskampioen Real Madrid kan daardoor de thuiswedstrijd tegen Liverpool gewoon in eigen stad spelen.

Vijf Rangers-spelers zes duels geschorst na feestje

17.22 uur: Het is maar goed dat Rangers al kampioen van Schotland is. De Scottish Football Association (SFA) heeft namelijk bekend gemaakt dan de spelers die afgelopen maand een feestje bijwoonden, ondanks de coronaregels, zes wedstrijden zijn geschorst.

Het gaat om Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Dapo Mebude en Brian Kinnear. Ze hebben bovendien een boete gekregen van de club uit Glasgow, die daarna zelf de FA en de regering op de hoogte bracht.

Het is niet de eerste keer dat dit met Rangers-spelers gebeurd. Afgelopen november werden Jordan Jones en George Edmundson voor zeven duels buitenspel gezet.

Voor het eerst vrouwelijke scheidsrechter in Engels profvoetbal

14.02 uur: Voor het eerst heeft een vrouwelijke scheidsrechter de leiding over een wedstrijd in het Engelse profvoetbal. De scheidsrechterscommissie wees Rebecca Welch aan voor het duel van maandag in de League Two tussen Harrogate Town en Port Vale.

Welch promoveerde vorig jaar naar de hoogste Europese klasse voor vrouwelijke scheidsrechters. Ze had op Wembley de leiding over de finale van de FA Cup en de wedstrijd om het Community Shield in het Engelse vrouwenvoetbal. Welch gaat nu fluiten op het vierde niveau bij de mannen. „Binnen 10 tot 15 jaar gaan we ook een vrouw als scheidsrechter in de Premier League zien”, zei ze onlangs op Sky Sports.

De Française Stéphanie Frappart had zaterdag in Amsterdam de leiding over het WK-kwalificatieduel tussen Oranje en Letland (2-0). Het was voor het eerst dat een vrouw een interland van het Nederlands elftal floot. Frappart is in eigen land al jaren actief in de mannencompetitie. Ze was ook al scheidsrechter bij een wedstrijd om de Europese Supercup en in de Champions League.

In de Nederlandse profcompetitie was Shona Shukrula vorig jaar als eerste vrouw actief als vierde official bij een duel in de Keuken Kampioen Divisie. Shukrula floot nog geen wedstrijd in het betaalde voetbal.

Karim Benzema in oktober voor de rechter in afpersingszaak

13.07 uur: Voetballer Karim Benzema moet zich op 20 oktober voor de rechter in Frankrijk verantwoorden voor zijn aandeel in de afpersingszaak rond de seksvideo van zijn voormalige mede-international Mathieu Valbuena. Voor de behandeling van de zaak zijn drie dagen uitgetrokken.

Een vriend van Benzema zou Valbuena in 2015 hebben gechanteerd met een seksvideo. De spits van Real Madrid zou de middenvelder destijds hebben aangeraden het geëiste bedrag van naar verluidt 150.000 euro te betalen. Benzema, die sinds de affaire in 2015 naar buiten kwam nooit meer voor het Franse elftal werd geselecteerd, heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend.

De 33-jarige aanvaller van Real Madrid riskeert een celstraf van maximaal vijf jaar en een boete van 75.000 euro. Benzema ontbrak op het EK van 2016 in eigen land en twee jaar later op het door Frankrijk gewonnen WK in Rusland.

Italiaanse wielrenner betrapt op epo, ploeg riskeert straf

12:30 uur: De Italiaanse wielrenner Matteo De Bonis is betrapt op het verboden middel epo. Voor de ploeg van De Bonis, het procontinentale Vini Zabù, dreigt nu een schorsing van 15 tot 45 dagen omdat het de tweede positieve dopingtest binnen de ploeg is binnen twaalf maanden.

De Bonis testte op 16 februari positief op epo bij een controle buiten de wedstrijden om, afgenomen door het internationale antidopingbureau ITA. De wielrenner kan analyse van de B-staal aanvragen, maar is voorlopig wel geschorst.

In de Ronde van Italië van afgelopen oktober werden bij de Italiaanse wielrenner Matteo Spreafico van Vini Zabù verboden middelen aangetroffen. De Internationale Wielerunie UCI laat weten dat de ploeg volgens de dopingreglementen een schorsing riskeert en verwijst de zaak door naar de disciplinaire commissie.

Sparta verlengt contract Smeets en laat Gravenberch gaan

12:29 uur: Bryan Smeets blijft bij Sparta Rotterdam voetballen. De Eredivisieclub heeft de optie in het aflopende contract van de 28-jarige middenvelder gelicht. Smeets is bezig aan zijn tweede seizoen bij Sparta.

„Bryan komt uit de eerste divisie, maar heeft zich daarna geweldig gemanifesteerd binnen Sparta”, zegt technisch directeur Henk van Stee. „Hij is van absolute toegevoegde waarde geweest.” Smeets maakte vorig seizoen vier doelpunten in de Eredivisie, dit jaar staat de teller op twee goals. De Limburger, die eerder bij MVV, De Graafschap, SC Cambuur en TOP Oss speelde, was de laatste weken niet meer verzekerd van een basisplaats in het elftal van trainer Henk Fraser.

Sparta verlengde vorige week al het contract van aanvoerder Adil Auassar. De club heeft ook de aflopende contracten van reservekeeper Tim Coremans (29) en de aan Go Ahead Eagles verhuurde aanvaller Bradly van Hoeven (20) verlengd. Jeugdinternational Deroy Duarte (21) sloeg een aanbieding van de club af.

Danzell Gravenberch, de broer van Ajacied en Oranje-international Ryan Gravenberch, vertrekt na dit seizoen bij Sparta. „Hij wil volgend jaar iedere week in de basis staan, desnoods een treetje lager. We gunnen hem een transfer naar een club waar hij wel wekelijks aan spelen toe kan komen”, zei Van Stee over de 27-jarige spits, die het bij Sparta vooral moet doen met invalbeurten. Gravenberch scoorde vier keer in de competitie.

Wielerploeg Bora mist vanwege corona ook Dwars door Vlaanderen

09:34 uur: De Duitse wielerploeg Bora-hansgrohe ontbreekt woensdag ook in Dwars door Vlaanderen. Zeventien teamleden, waaronder heel wat renners, moeten in quarantaine blijven nadat de Britse renner Matthew Walls eind vorige week positief had getest op het coronavirus. Bora-hansgrohe moest daardoor al de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem overslaan.

„Alles heeft te maken met de kwalificatie ’hoogrisico-contact’”, zegt directeur Tomas Van Den Spiegel van organisator Flanders Classics in Het Nieuwsblad. „De Covid-arts in Harelbeke was van mening dat bij Bora zeventien personen een hoog risico hadden gelopen. Wie dit label krijgt opgeplakt, moet minstens zeven dagen in quarantaine. Die zeventien personen kunnen dus niet in Dwars door Vlaanderen aan de slag, aangezien hun isolement pas op donderdag afloopt.”

Mathieu van der Poel won in 2019 de laatste editie van Dwars door Vlaanderen. Vorig jaar ging de Belgische koers niet door vanwege het coronavirus. Dwars door Vlaanderen geldt als voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen, de klassieker die zondag op het programma staat. Van der Poel won dat ’monument’ afgelopen najaar.

Tennis: Osaka gaat in Miami door met winnen

07:25 uur: De Japanse tennisster Naomi Osaka heeft met haar 23e overwinning op rij de kwartfinales bereikt op het hoog aangeschreven WTA-toernooi van Miami. De nummer 2 van de wereld versloeg de Belgische Elise Mertens met 6-3 6-3. Osaka gaat het nu opnemen tegen Maria Sakkari, de Griekse die tegen de Amerikaanse Jessica Pegula maar liefst zes matchpoints wist weg te werken en in drie sets won: 6-4 2-6 7-6 (6).

De zegereeks van de 23-jarige Japanse begon vorig jaar in New York. Op het voorbereidingstoernooi voor de US Open won Osaka vier partijen, waarna ze zich vanwege fysieke klachten terugtrok voor de finale tegen Victoria Azarenka. Ze versloeg de Wit-Russin twee weken later alsnog in de eindstrijd van het grandslamtoernooi. Begin dit jaar meldde Osaka zich in Melbourne op een toernooi in de aanloop naar de Australian Open na drie zeges af voor de halve finale tegen Mertens, vanwege een lichte blessure. Ze won daarna met groot machtsvertoon de Australian Open.

Twintigste thuiszege op rij basketballers Utah Jazz in NBA

07:05 uur: De basketballers van Utah Jazz zijn in eigen huis onverslaanbaar. De ploeg uit Salt Lake City boekte tegen Cleveland Cavaliers de twintigste overwinning op rij in een thuiswedstrijd, een evenaring van het clubrecord: 114-75. Utah Jazz verloor dit seizoen alleen de eerste twee thuiswedstrijden.

Rudy Gobert had met 18 punten en 17 rebounds een belangrijk aandeel in de 35e zege van het seizoen van Utah Jazz, dat aan kop gaat in het westen. De ploeg verloor pas elf wedstrijden. Begin deze maand ging Utah Jazz een paar keer onderuit, maar de laatste zes duels werden allemaal in winst omgezet.

De topper tussen Los Angeles Clippers en Milwaukee Bucks eindigde in 129-105. Vier spelers van de Clippers maakten 20 punten of meer, met Kawhi Leonard als topscorer (25 punten). De ploeg uit LA staat met 32 overwinningen tegenover 16 nederlagen derde in het westen, de Bucks nemen met 29-17 die positie in in het oosten.

Brooklyn Nets boekte de 32e zege van het seizoen door Minnesota Timberwolves met 112-107 te verslaan. James Harden tekende met 38 punten, 13 assists en 11 rebounds voor een zogeheten triple-double. Dat deed Russell Westbrook ook bij Washington Wizards in het gewonnen duel met Indiana Pacers (132-124). Westbrook kwam tot 35 punten, 21 assists en 14 rebounds. Alleen Magic Johnson en Oscar Robertson slaagden er in de NBA ooit in om een triple-double te halen met meer dan 30 punten en 20 assists.