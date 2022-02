Zeljko Petrovic maakt einde aan gekibbel en stapt op bij Irak

Dat gebeurde ook niet tijdens het gesprek waarvoor hij was uitgenodigd. Maar hij wilde het de voetbalbond van Irak ook niet moeilijk maken. „Ik wil niet de inzet zijn van een ruzie”, verklaarde Petrovic tijdens het onderhoud. „De meeste bestuursleden waren heel tevreden met mijn werk en zagen geen reden om mij te ontslaan. Het is een eenmansactie. Ik hecht er nu veel belang aan dat we op een nette manier uit elkaar gaan.”

Petrovic heeft de voetbalbond van Irak gevraagd om de contracten van zijn assistent Adrie Bogers en fysiektrainer Vladimir Krunic te respecteren. Die werden op zijn verzoek aan de technische staf toegevoegd. „Als die bij de nationale ploeg van Irak werkzaam blijven, dan vlieg ik twee keer per maand naar Bagdad om te kijken hoe het gaat. Voor hen voel ik me verantwoordelijk”, aldus Petrovic, die de komende dagen zal onderhandelen over het afkopen van zijn nog anderhalf jaar doorlopende contract. De trainer verwacht daarvoor een week nodig te hebben en dan terug te keren naar Nederland.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.