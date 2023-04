Gestaakt duel FC Groningen-NEC wordt dinsdagmiddag in leeg stadion uitgespeeld

Het duel tussen FC Groningen en NEC werd zaterdagavond in de 18e minuut gestaakt nadat een grensrechter door een beker met bier was geraakt. De verscherpte maatregelen van de KNVB verplichten scheidsrechters om bij dergelijke incidenten een wedstrijd te staken.

FC Groningen denkt de man te hebben achterhaald die de beker met bier heeft gegooid. Het is een 18-jarige inwoner van Bedum die zondagmiddag nog vastzat op een politiebureau. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat er problemen waren bij FC Groningen. Tijdens de wedstrijden tegen SC Cambuur, SV Spakenburg en sc Heerenveen misdroegen supporters zich ook.

Dinsdag wordt ook het restant van het gestaakte duel tussen NAC en Willem II in de Keuken Kampioen Divisie uitgespeeld.

Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC is teleurgesteld dat het restant van het gestaakte duel tussen FC Groningen en zijn club uit Nijmegen dinsdag al wordt uitgespeeld. „We hebben gevraagd om meer rusttijd. Onze spelers zijn midden in de nacht teruggekomen in Nijmegen. Ze hebben zondag een vrije dag en maandag kan er nog één keer worden getraind. Dat is een voorbereiding van één training.”

Snel gestaakt

Het duel tussen FC Groningen met NEC werd zaterdag na 18 minuten gestaakt nadat een grensrechter was geraakt door een beker met bier. Beide ploegen hadden toen nog niet gescoord. De KNVB bepaalde zondag dat het restant van het duel dinsdag vanaf 15.00 uur zonder publiek wordt uitgespeeld. De man die de grensrechter vermoedelijk heeft geraakt zat zondag nog vast op een politiebureau. Hij is 18 jaar en woont in Bedum.

„Uiteraard begrijpen we de beslissing van alle partijen en was definitief staken zaterdagavond de enige optie”, laat Van Schaik weten. „Maar het geeft een wrang gevoel dat we ons inziens worden benadeeld terwijl we geen schuld hebben. De lokale overheid, onder leiding van de burgemeester van Groningen, gaf deze datum als enige optie. Het competitiebestuur van de KNVB heeft dit overgenomen en wij hebben het geaccepteerd. We gaan daarnaast nog met de KNVB in gesprek over de kosten die we voor deze wedstrijden maken, zowel voor onze supporters als voor de club.”