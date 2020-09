Schippers en Hassan zegevieren bij Golden Spike Ostrava

De Utrechtse atlete zegevierde in een tijd van 16,56 seconden, Lieke Klaver liep de derde tijd (16,89) op dit incourante nummer. Nadine Visser belandde met de vierde tijd (16,94) net naast het podium. Bij de mannen eindigde Taymir Burnet als tweede (15,34) achter de Ivoriaan Arthur Gue Cissé: 15,15.

Sifan Hassan won in Ostrava de 5000 meter. De Nederlandse wereldkampioene op de 1500 en 10.000 meter kwam tot een tijd van 14.37,85. De Keniaanse Sheila Chelangat gaf als nummer 2 bijna 3 seconden op de winnares toe: 14.40,51. Maureen Koster finishte als zevende in 15.20,93.

Hassan verbeterde vrijdag in Brussel nog het werelduurrecord. Ze kwam tijdens de Memorial Van Damme tot een afstand van 18 kilometer en 930 meter. Nog geen maand geleden verscheen Hassan in Monaco aan de start voor haar eerste wedstrijd van dit jaar. Ze liep tijdens de Diamond League de 5000 meter echter niet uit. Na 4000 meter staakte Hassan als nummer 4 in de race de strijd.

Britt Ummels

Britt Ummels liep een persoonlijk record op de 1500 meter met een tijd van 4.10,50. Daarmee eindigde ze als tiende. De Keniaanse Faith Kipyegon zegevierde in 3.59,05.

Femke Bol

Femke Bol won de 300 meter horden in een tijd van 38,55. De 20-jarige Amersfoortse won vorige maand voor de eerste keer een wedstrijd in de Diamond League op de 400 meter horden.

Tony van Diepen

Tony van Diepen liep op de 800 meter een persoonlijk record van 1.44,82. Daarmee eindigde hij als vierde. De Brit Jake Wightman won in een tijd van 1.44,18.