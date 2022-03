Arsenal dicht bij Champions League-voetbal; Chelsea naar halve finale FA Cup

Het elftal van trainer Mikel Arteta verloor woensdag in eigen stadion van Liverpool: 0-2. De vijf competitiewedstrijden daarvoor had Arsenal allemaal gewonnen.

Tegen Aston Villa kon Arsenal weer een zege bijschrijven dankzij Bukayo Saka. Na een vrije trap kwam de bal na een half uur spelen uiteindelijk op de rand van het zestienmetergebied terecht voor de voeten van de middenvelder, die met links raak schoot. Het betekende het 2000e doelpunt voor Arsenal in de Premier League. Alleen Manchester United (2176 treffers) en Liverpool (2002 doelpunten) waren vaker trefzeker op het hoogste niveau in Engeland.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League

Chelsea bereikt halve finale FA Cup

Chelsea heeft dankzij een overwinning bij Middlesbrough de halve finale van de FA Cup bereikt. De jarige Hakim Ziyech, die zijn 29e verjaardag vierde, was met een doelpunt belangrijk bij de 2-0 overwinning van Chelsea. De Londenaren presteren in sportief opzicht goed, maar worden de laatste tijd wel geraakt door Britse sancties tegen de vertrekkende Russische eigenaar Roman Abramovich.

Zo mag Chelsea vanwege de Russische inval in Oekraïne geen losse kaartjes verkopen voor wedstrijden, zoals ook deze in Middlesbrough. Daarom had de nummer 3 van de Premier League de Engelse voetbalbond FA gevraagd ook geen thuispubliek toe te laten, maar dat verzoek trok de club later weer in. De tribunes van het Riverside Stadium zaten gewoon vol. Chelsea kwam al vroeg op voorsprong via spits Romelu Lukaku. Ziyech gaf na een kwartier een steekpass op Mason Mount, die laag voorzette op Lukaku. De Belgische aanvaller, die in de competitie dit seizoen vijf keer scoorde, kon van dichtbij intikken.

Na een half uur spelen kwam Ziyech vanaf de rechterkant naar binnen en schoot met links raak in de verre hoek. Middlesbrough, met de Nederlandse verdediger Anfernee Dijksteel in de basis, kon niet echt gevaarlijk worden. Tot veel schoten op doel kwam de nummer 8 van het Championship niet. Zondag zijn de andere drie kwartfinales in het toernooi om de FA Cup. Chelsea bereikte afgelopen week de kwartfinales van de Champions League door Lille over twee wedstrijden te verslaan.