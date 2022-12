Tik voor Mathieu van der Poel: ’Het is aan mij om het beter te doen’

Van der Poel versloeg Van Aert eerder in december in de Scheldecross in de wereldbeker. Van Aert won daarna de wereldbekerwedstrijd in Dublin, maar daar ging Van der Poel niet van start.

"Het is nu aan mij om het beter te doen om er opnieuw een duel van te maken"

Van Aert en Van der Poel reden op het snelle parcours in de vierde ronde weg uit de kopgroep. Het duo versnelde en de Belgische concurrenten Quinten Hermans Laurens Sweeck en de Brit Pidcock konden niet volgen. In de zevende ronde sloeg Van Aert een gaatje met Van der Poel en nam op de loopstukken steeds meer voorsprong. Op de meet had de Belg zo’n 50 seconden voorsprong op de Nederlander.

Geen duel

Van der Poel vond dat er geen sprake was van een duel in Mol. „Ik had gewoon niet de benen om weerwerk te bieden. Ik was liever wat langer bij Van Aert gebleven”, zei de Nederlander tegen Sporza. „Het is nu aan mij om het beter te doen om er opnieuw een duel van te maken.”

Wout Van Aert met achter zich Mathieu van der Poel. Ⓒ ANP/HH

Van Aert sprak van een mooie start van de kerstperiode. „Naarmate de cross vorderde kwam ik in het goede ritme. Ik mag best tevreden zijn over mijn wedstrijd. In een snelle cross als deze weet je dat 10 seconden meteen een mooie kloof is. Die verwezenlijkte ik na een aanval. Ik rekende er dan op dat Mathieu van der Poel op een gegeven moment zou breken. Dat gebeurde ook.”

De Zilvermeercross maakt deel uit van de Exact Cross, een serie van acht overkoepelende veldritten. Er is geen algemeen klassement of algehele eindwinnaar. De volgende wedstrijd is op 30 december in Loenhout.

Van Anrooij wint bij vrouwen

Shirin van Anrooij was de sterkste bij de vrouwen. De 20-jarige wielrenster bleef landgenotes Lucinda Brand en Annemarie Worst voor.

Het is de tweede zege dit seizoen voor Van Anrooij. De renster van Baloise Trek Lions won eerder de wereldbekerwedstrijd op recreatiepark De Beekse Bergen.

Van Anrooij reed al snel alleen aan de leiding in Mol en kwam ook solo over de streep na zes ronden. Ploeggenote Brand kwam binnen op 46 seconden, Worst moest ruim een minuut toegeven.