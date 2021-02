’Burenruzie’ tussen Heracles Almelo en FC Twente eindigt onbeslist

De 32e derby van Twente in de Eredivisie had een leuke start. Beide ploegen gingen in hoog tempo op jacht naar de openingstreffer en dat leidde tot een open wedstrijd. Ismail Azzaoui schoot Heracles in de 6e minuut op voorsprong, waarna Queensy Menig met een flinke uithaal snel voor 1-1 zorgde. Daarna viel het duel een beetje stil. Het aanvalsspel verzandde zowel bij Heracles als bij FC Twente al in een vroeg stadium, waardoor tot aan de rust geen doelrijpe kansen meer ontstonden.

Ook de tweede helft begon met vuurwerk. Het was eerst Rai Vloet die raak schoot na slecht uitverdedigen door Kik Pierie. Voor Vloet was het zijn tiende competitietreffer. Kort daarna was het alweer gelijk door een doeltreffend schot van Danilo, die zijn dertiende competitietreffer liet noteren.

Beide clubs konden ook na de trefzekere hervatting niet doordrukken. De beste kans was voor Delano Burgzorg, die de bal in riante positie naast het doel van FC Twente tikte.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie