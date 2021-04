José Manuel Diaz wint bergetappe Ronde van Turkije

Dias klopte in de laatste sprint zijn laatst overgebleven concurrenten, de Australiër Jay Vine en de Argentijn Eduardo Sepulveda. De bergetappe naar Elmali zat na vijf jaar voor het eerst weer in de Ronde van Turkije. Vooral de laatste klim was een behoorlijke kuitenbijter, met een stijgingspercentage van zo’n 15 procent.

Het was voor het eerst in vier dagen dat de wedstrijd weer een andere dagwinnaar kreeg. De voorgaande drie ritten waren allemaal gewonnen door Mark Cavendish. Die had ook het algemeen klassement in handen, maar dat is nu door zijn ritzege in handen van Diaz. Cavendish haakte af aan de voet van de laatste beklimming en verloor veel tijd.

De nummers 2 en 3 uit de daguitslag van woensdag, Vine en Sepulveda, hebben nu daarin ook de tweede en derde plaats in bezit. Joel Suter reed lange tijd op kop, maar de Zwitser werd op zo’n drie kilometer voor de finish toch ingehaald door het peloton, waarna drie renners uiteindelijk de finale in gingen. Diaz toonde zich daarin de sterkste.