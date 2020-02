Teun Koopmeiners neemt AZ bij de hand

Voor rust had AZ al een uitgelezen kans om de score te openen. De Alkmaarders kregen een penalty na een overtreding van Bram van Polen op Myron Boadu, maar AZ-aanvoerder Koopmeiners miste toen nog. PEC-doelman Michael Zetterer stopte zijn elfmeter knap.

In de tweede helft maakte Koopmeiners zijn fout ruimschoots goed. Hij scoorde twee keer, allebei vanaf de strafschopstip.

(vlnr) Rico Strieder van PEC Zwolle met AZ-spelers Frederik Midtsjo en Calvin Stengs. Ⓒ ANP Sport

Tussen beide duels met LASK Linz in de Europa League door handhaafde AZ zich zo in de eredivisie in het spoor van koploper Ajax. Het verschil is nu weer drie punten, maar Ajax komt nog in actie tegen Heracles Almelo.

