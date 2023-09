Vertrouwen na brons in jacht op Spelen: ’Maar eerst feestvieren, dat kunnen deze meiden goed’

BRUSSEL - Eindelijk is daar weer een belangrijke medaille voor de Nederlandse volleybalsters. Na zes magere jaren dient een nieuwe generatie zich aan die verrassend genoeg nu al in staat is eremetaal te veroveren op een EK. De 3-0 zege op Italië is reden voor een feestje én voor optimisme over het vaste voornemen van Oranje om ook weer eens op de Zomerspelen te verschijnen.

Groot feest in het Oranje-kamp na de zege op Italië in de strijd om het brons. Ⓒ ANP/HH