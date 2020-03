Video: Woedeuitbarsting Ajax-aanvoerder Tadic tegen ploeggenoot Dest

De Serviër en rechtsback Sergino Dest raakten in de 41e minuut verwikkeld in een verbale strijd. Tadic was in eerste instantie kwaad op de Amerikaanse verdediger, omdat die naar voren was gelopen en Tadic zo de bal niet op hem kon terugleggen, De door Bayern München begeerde rechtsback reageerde vervolgens, en daar was Tadic niet van gediend, zo liet hij in woord en vooral ook gebaar blijken.

Een flinke woedeuitbarsting volgde, waarbij hij niet schuwde om hoofd tegen hoofd te staan met Dest. Aanvoerder Tadic liet ziet zich hier duidelijk gelden. De twee ’kemphanen’ leken het bij het opzoeken van de kleedkamer alweer bij te leggen.

Het sorteerde blijkbaar wel effect, want de Amsterdammers pakten de zege door binnen zes minuten drie keer te scoren. De eerste twee treffers kwamen inderdaad van de voet van...Tadic.

De Servische aanvaller vindt dat deze emoties erbij horen, zo laat hij na afloop weten. „Dat zijn emoties, dat is voetbal. Hij gaf mij geen optie om de bal terug te leggen, omdat hij naar voren was. Als ik dan de bal verlies en Ajax komt 1-0 achter...ik was emotioneel”, laat hij aan Fox Sports weten.

Hij vervolgt: „Ik heb ervaring en probeer de ploeg te helpen. Hij is een goede jongen en een goede speler. Het is normaal wat daar gebeurde. Emoties moet je uiten.”