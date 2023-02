Mick Schumacher volgend seizoen ook reserve bij McLaren

Schumacher maakte in 2021 zijn debuut in de Formule 1 bij Haas. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael pakte geen enkel punt in zijn debuutseizoen en veroverde vorig jaar slechts 12 punten. Hij moest plaatsmaken voor landgenoot Nico Hülkenberg, waarna hij medio december door Mercedes als reservecoureur werd binnengehaald.

Bij McLaren wordt Schumacher de derde coureur achter Lando Norris en Oscar Piastri. Bij Mercedes is hij back-up voor Lewis Hamilton en George Russell.