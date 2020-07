Urby Emanuelson met FC Utrecht in gesprek over contract

Zijn contract liep af, maar FC Utrecht gaf wel aan mogelijk nog in gesprek te gaan met de voormalig international die drie seizoen in de Galgenwaard voetbalde.

FC Utrecht liet woensdag weten dat Emanuelson (34) weer is aangesloten bij de selectie die sinds maandag in voorbereiding is op het komende seizoen. „De gesprekken over zijn toekomst bij FC Utrecht lopen nog”, meldt de club die het voortijdig afgebroken seizoen als zesde eindigde in de Eredivisie.

Emanuelson, die eerder onder meer speelde voor Ajax, AC Milan en Fulham, kwam het afgelopen seizoen tot dertien optredens.