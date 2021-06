Psychiater ontkent alle aansprakelijkheid bij overlijden Diego Maradona

„Agustina Cosachov was de psychiater en had niets te maken met de klinische behandeling van de patiënt”, zei haar advocaat nadat de 36-jarige psychiater was verhoord door de openbaar aanklager. „Ze heeft bewijs aangeleverd dat ze geen moord heeft gepleegd.”

Volgens de advocaat lag het ook niet aan de medicijnen die de psychiater Maradona had verstrekt. „Er is geen verdenking dat de psychiatrische medicatie die Cosachov heeft voorgeschreven en de betreffende doses hartfalen hebben veroorzaakt”, zei hij.

Diego Maradona. Ⓒ HH/ANP

Maradona overleed op 25 november vorig jaar aan een hartaanval. Een medisch panel van twintig experts dat de dood van Maradona onderzocht, stelde dat hij ontoereikende medische zorg had ontvangen, was verwaarloosd en langdurig had geleden voordat hij overleed aan een hartaanval.

Het Openbaar Ministerie in Argentinië vervolgt zeven leden van het medisch team rond het voetbalicoon voor opzettelijke doodslag. Ze worden een voor een ondervraagd en riskeren bij een veroordeling celstraffen die kunnen oplopen tot 25 jaar. Volgens de experts waren Cosachov en hersenchirurg en lijfarts Leopoldo Luque de belangrijkste personen in de behandeling van Maradona.