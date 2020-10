Feyenoord tot zomer 2022 door met hoofdsponsor

Onderdeel van de nieuwe afspraken is dat EuroParcs dit seizoen al op de tenues van de Rotterdamse club komt te staan, tijdens de wedstrijden in de Europa League en de KNVB-beker. Dat gebeurt voor het eerst donderdag tegen Dinamo Zagreb.

Droomparken is afgelopen zomer overgenomen door EuroParcs Group, dat nu actief is met 38 vakantieparken in Nederland en het buitenland.

„Wij zijn bijzonder verheugd dat we, in deze financieel moeilijke tijd, zo’n trouwe partner hebben gevonden in de EuroParcs Group. De reden voor de verlenging van het contract zijn de geweldige resultaten die wij in het eerste jaar partnership voor Droomparken hebben behaald. Denk bijvoorbeeld aan de zeer succesvolle campagnes met Jan Boskamp in de hoofdrol. Campagnes die konden rekenen op vele positieve reacties onder de Feyenoord-doelgroep en voetbalsupporter in het algemeen”, zegt Joris van Dijk, commercieel directeur van Feyenoord.

De naam Droomparken is tot en met juni 2021 als hoofdsponsor zichtbaar op de shirts, vanaf het seizoen 2021-2022 maakt die naam bij alle wedstrijden plaats voor EuroParcs.