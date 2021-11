Nederlandse schaatsers heersen op ploegachtervolging en kilometer

Patrick Roest, Marcel Bosker en Sven Kramer kwamen voor Nederland in actie. Het trio zag tegenstander Noorwegen sneller schaatsen in de eerste rondjes, maar onder aanvoering van Roest maakte Nederland dat goed en de drie schaatsers van Jumbo-Visma doken ook onder de tijd van 3.45,47 die de Amerikanen in de B-divisie op de klok hadden gezet.

Canada was in de rit daarna lange tijd sneller dan Nederland. Connor Howe kon in de slotronden het tempo van ploeggenoten Ted-Jan Bloemen en Jordan Belchos echter niet volgen, waardoor de Canadezen met 3.45,76 ruim een seconde langzamer waren dan Nederland. Japan reed net daarachter naar het brons.

Hein Otterspeer in actie op de 1000 meter. Ⓒ ANP / ANP

Otterspeer klopt Krol en Nuis

Hein Otterspeer schreef eerder op de dag de 1000 meter op zijn naam. De 33-jarige Zuid-Hollander reed in een nieuwe baanrecord van 1.08,67 minuut naar de winst. Hij bleef landgenoten Thomas Krol en Kjeld Nuis nipt voor. Krol eindigde op twee honderdste van een seconde als tweede, Nuis werd daar net achter derde met 1.08,83.

Otterspeer reed met 24,9 de snelste eerste ronde op de 1000 meter. De schaatser van Reggeborgh hield dat goed vol met een ronde van 27,1. Krol en olympisch kampioen Nuis kwamen met een goede slotronde nog dichtbij, maar werden geklopt.

Kai Verbij zette met 1.09,14 de zevende tijd neer. De Nederlands kampioen en wereldkampioen op de 1000 meter leverde vooral in het eerste rondje in ten opzichte van Otterspeer. Merijn Scheperkamp reed met 1.09,88 de dertiende tijd.

Kai Verbij Ⓒ HH/ANP

Bekijk ook: Thomas Krol en Kjeld Nuis vallen vies tegen bij World Cup in Polen

Verbij zevende op 500 meter

Eerder op de dag werd Verbij zevende op de tweede 500 meter in een tijd van 34,91 seconden. Daarmee was hij net als op de eerste 500 meter afgelopen vrijdag de beste Nederlander. De zege in Polen ging naar de Japanner Tatsuya Shinhama met een tijd van 34,69.

Verbij werd in de rit geklopt door de Rus Artem Arefjev, die tot 34,82 kwam. De 27-jarige Nederlander was net iets sneller dan Otterspeer. Die schaatste met 34,93 (achtste) dezelfde tijd als de winnaar van de eerste 500 meter, de Chinees Tingyu Gao.

Scheperkamp schaatste in de rit tegen olympisch kampioen Havard Lorentzen naar 35,11. Dat was dezelfde tijd als Dai Dai N’tab, die in duizendsten net iets sneller was en daarom voor Scheperkamp als veertiende eindigde. Scheperkamp is de nummer vijftien.