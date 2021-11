Weer bijrol Nederlandse sprinters, Kai Verbij zevende op 500 meter

Verbij werd in de rit geklopt door de Rus Artem Arefjev, die tot 34,82 kwam. De 27-jarige Nederlander was net iets sneller dan landgenoot Hein Otterspeer. Die schaatste met 34,93 (achtste) dezelfde tijd als de winnaar van de eerste 500 meter, de Chinees Tingyu Gao.

Merijn Scheperkamp schaatste in de rit tegen olympisch kampioen Havard Lorentzen naar 35,11. Dat was dezelfde tijd als Dai Dai N'tab, die in duizendsten net iets sneller was en daarom voor Scheperkamp als veertiende eindigde. Scheperkamp is de nummer vijftien.