De geweldige jaren van René Meulensteen bij Man United: ’Ik maakte een DVD voor Ronaldo’

In Nederland kan hij gemakkelijk over straat, in Engeland staat de voetbaltrainer René Meulensteen nog altijd op een voetstuk. Als first team coach van Manchester United won hij samen met Sir Alex Ferguson tien hoofdprijzen. De Nederlander, die er na twaalf seizoenen (2001-2013) is blijven wonen, zit vol verhalen over de grootste glorieperiode.

René Meulensteen heeft een enorme schat aan ervaring opgebouwd in de voetballerij. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN