Ronald Koeman keek bij top4 in de keuken: ’Professionaliteit spelersgroep Feyenoord viel op’

In zijn drie jaar in de Kuip (van 2011 tot 2014) had Koeman regelmatig kritiek op de gang van zaken, zoals het trainingsveld dat aan de andere kant van een autoweg lag. „Dat leidde tot gevaarlijke situaties.” Inmiddels is er veel veranderd. „Op het nieuwe trainingscomplex is alles aanwezig. Het is heel professioneel wat past en hoort bij een grote club als Feyenoord”, zo zei de keuzeheer bij Goedemorgen Eredivisie.

Koeman keek dit seizoen mee bij zowel Ajax, AZ, Feyenoord als PSV. „Wat mij opviel bij Feyenoord: de professionaliteit van de spelersgroep. Daar proefde je bij trainers en zeker bij de spelersgroep heel veel honger, dat ze hard wilden werken, dat straalde er vanaf. Bij AZ merkte ik dat ook. Het betekende niet dat ik het niet bij PSV en Ajax zag, maar het was anders.”

Die honger proeft Koeman ook bij de fans. „Feyenoord is extreem in de passie die de supporters hebben. Ik heb er twee jaar gespeeld, ben er drie jaar trainer geweest en elke thuiswedstrijd een feestje, zeker als het goed gaat.”