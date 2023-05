Ronald Koeman keek bij top4 in de keuken: ’Professionaliteit spelersgroep Feyenoord viel op’

In zijn drie jaar in de Kuip (van 2011 tot 2014) had Koeman regelmatig kritiek op de gang van zaken, zoals het trainingsveld dat aan de andere kant van een autoweg lag. „Dat leidde tot gevaarlijke situaties.” Inmiddels is er veel veranderd. „Op het nieuwe trainingscomplex is alles aanwezig. Het is heel professioneel wat past en hoort bij een grote club als Feyenoord”, zo zei de keuzeheer bij Goedemorgen Eredivisie.

Koeman keek dit seizoen mee bij zowel Ajax, AZ, Feyenoord als PSV. „Wat mij opviel bij Feyenoord: de professionaliteit van de spelersgroep. Daar proefde je bij trainers en zeker bij de spelersgroep heel veel honger, dat ze hard wilden werken, dat straalde er vanaf. Bij AZ merkte ik dat ook. Het betekende niet dat ik het niet bij PSV en Ajax zag, maar het was anders.”

Vorm Van Dijk

Uiteraard werd ook Oranje besproken, zoals de vorm van Virgil van Dijk. Koeman erkende dat zijn aanvoerder niet de sterkste periode doormaakt. „Maar dat is ook onderdeel van het gehele Liverpool dat dit jaar veel minder is dan ze ooit waren, waardoor hij veel meer in de problemen komt. Hij kan daar wel agressiever in zijn, maar ik heb nog steeds geen twijfels over hem”, stelt Koeman, die voor de finale van de Nations League sowieso geen gigantische koerswijziging gaat inslaan. „Ik heb het gevoel dat we met deze groep succesvol kunnen zijn.”

Koeman gaf daarnaast aan niet verrast te zijn door de opleving van Donyell Malen, die bij Borussia Dortmund helemaal opgeleefd is als rechtsbuiten. „Voor ons is het een oplossing dat Malen daar speelt en gewend is aan die positie. We hebben ook Cody Gakpo, Xavi Simons en Steven Bergwijn, maar zij spelen het liefst aan de linkerkant. Het is super dat Malen op die positie goed speelt bij een club als Dortmund.”

Verrast door De Jong en Janssen

Daarnaast gaf hij aan verrast te zijn over het bedanken voor het Nederlands elftal van Luuk de Jong. “Maar ik heb het nooit meer uit zijn hoofd willen praten. Ik ken hem en weet dat hij daar goed over heeft nagedacht en hij maakt die keuze niet voor niets. Vincent Janssen daar had ik het niet van verwacht, ook gezien zijn leeftijd (28, red.), maar ik ken hem niet persoonlijk. Dus ook hem had ik niet van gedachten willen veranderen. Janssen had in ieder geval bij de voorselectie gezeten.”