Kuiper blijft met hersenschudding op boot in Ocean Race: ’Geen keus’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Rosalin Kuiper houdt de moed erin.

AMSTERDAM - Waar het eigenlijk niet mis mocht gaan, ging dat het wel voor Rosalin Kuiper. Tijdens de zwaarste etappe uit de geschiedenis van de Ocean Race raakte de 26-jarige Nederlandse zeilster zondagavond gewond. In de zuidelijke oceaan is hulp verder weg dan ooit en dus vaart de boot ’gewoon’ verder. En ondanks de schrik beleefde ze nog geen 24 uur later ook een prachtig moment aan boord. Angst en blijdschap lagen dus heel dicht bij elkaar.