Jorrit Hendrix kijkt uit naar De Kuip: ’Feyenoord heeft altijd indruk op mij gemaakt’

Voetbal

Wangedrag supporters Premier League dwingt politie tot actie

De politie in Engeland wil snel in gesprek met de Premier League over wangedrag door voetbalsupporters. Uit onlangs gepubliceerde cijfers blijkt dat het aantal incidenten met fans tijdens de eerste helft van het seizoen 2021-2022 een derde hoger lag dan dezelfde periode twee jaar eerder.