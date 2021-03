Suzanne Schulting ziet weer concurrente wegvallen voor WK

De Duitse Anna Seidel mist het WK na een trainingsongeval waarbij ze een ernstige enkelblessure heeft opgelopen. De 22-jarige shorttrackster gaat woensdag in Dresden onder het mes.

In januari baarde Seidel opzien bij de EK in Gdansk en pakte zilver in het allroundklassement achter Schulting. Geen enkele Duitse was daar eerder in geslaagd.

Eerder was al bekend dat het WK wordt verreden zonder de shorttrackers uit Japan, China, Zuid-Korea en Groot-Brittannië. De Canadese kopvrouw Kim Boutin heeft zich ook afgemeld voor de wereldtitelstrijd in Dordrecht.