Directeur Koevermans kondigt bij Feyenoord loonoffers aan

Door de enorme impact van de coronacrisis staat de Rotterdamse club volgens algemeen directeur Mark Koevermans voor een zware bezuinigingsoperatie. Hoeveel procent alle betrokkenen moeten inleveren, wilde hij bij de NOS nog niet zeggen.

„Bij een voetbalclub bestaat ongeveer 75 procent uit personeelskosten en onze insteek is dat de breedste schouders de sterkste lasten dragen. Dat betekent dat spelers, trainers, staf en directie moeten gaan inleveren. We zijn al in gesprek met de spelers”, liet Koevermans weten.

De topman van Feyenoord heeft naar eigen zeggen een goed gevoel over de uitkomst van de besprekingen. „We hopen er definitief met de spelers uit te gaan komen. We zijn nu nog verschillende scenario’s aan het uitwerken”, zei Koevermans, die verwacht dat hij over ongeveer twee of drie weken de financiële maatregelen bekend kan maken.