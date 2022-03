Hattrick Ronaldo scheidt Man United van Tottenham Hotspur

In de Premier League is zaterdag volop gevoetbald. Manchester United en Tottenham Hotspur werkten een enerverende topper af, Liverpool behield de aansluiting met Manchester City en Wout Weghorst verloor met Burnley.

Manchester United - Tottenham Hotspur 3-2

Op Old Trafford werkten Manchester United en Tottenham Hotspur een spectaculaire eerste helft af. Via de in de basis teruggekeerde Cristiano Ronaldo kwam United al vroeg op voorsprong, waarna Harry Kane na een half uur vanaf elf meter de stand gelijk trok. Ronaldo bewees binnen drie minuten na die penalty maar weer eens dat Ralf Rangnick echt niet zonder hem kan, door meteen voor een nieuwe voorsprong te zorgen.

In de tweede helft was het allerminst overtuigend wat United liet zien, waardoor de Spurs begonnen te geloven in een resultaat. Harry McGuire hielp daarbij een handje door zo’n twintig minuten voor tijd een eigen goal te maken, maar Ronaldo completeerde zijn hattrick en besliste anders.

De Portugees heeft met zijn hattrick Ruud van Nistelrooij geëvenaard. Hij maakte tegen Tottenham Hotspur zijn 94e en 95e treffer voor de Engelse topclub in de Premier League.

Ronaldo en Van Nistelrooij delen nu de vierde plaats. Wayne Rooney voert de ranglijst aan, met 183 doelpunten in de competitie. Daarna volgen Ryan Giggs (109) en Paul Scholes (107).

Brighton - Liverpool 0-2

Liverpool is zaterdag in het spoor gebleven van Manchester City. Brighton & Hove Albion werd met 0-2 verslagen.

Brighton, waar Joël Veltman de gehele wedstrijd speelde, werd door treffers van Luis Diaz en Mohamed Salah, vanaf elf meter, aan de kant gezet. Liverpool komt met de zege op 66 punten, drie minder dan City. Beide ploegen hebben evenveel wedstrijden gespeeld en treffen elkaar op 10 april in Manchester.

Veltman in duel met Luis Diaz, die de openingstreffer voor zijn rekening nam. Ⓒ ANP/HH

Brentford - Burnley 2-0

Na een redelijk vliegende start is er voor Wout Weghorst enigszins de klad in gekomen bij Burnley. Tegen het Bretford van Cristian Eriksen werd er met 2-0 verloren. Weghorst werd na een dik uur gewisseld. Burnley eindigde het duel bovendien met 10 spelers, door een late rode kaart van Collins. Eriksen bewees zaterdag zijn waarde bewezen. De Deense oud-Ajacied legde de bal in de belangrijke thuiswedstrijd tegen Burnley in de 85e minuut op het hoofd van spits Ivan Toney (1-0). In blessuretijd scoorde de aanvaller nog eens, uit een strafschop.

Dankzij de zege van 2-0 steeg Brentford naar de vijftiende plek. Burnley, waar Oranje-international Wout Weghorst halverwege de tweede helft werd gewisseld, blijft achttiende en heeft alleen Watford en Norwich City onder zich staan.