Liverpool wint en blijft in spoor Manchester City

Brighton - Liverpool 0-2

Liverpool is zaterdag in het spoor gebleven van Manchester City. Brighton & Hove Albion werd met 0-2 verslagen.

Brighton, waar Joël Veltman de gehele wedstrijd speelde, werd door treffers van Luis Diaz en Mohamed Salah, vanaf elf meter, aan de kant gezet. Liverpool komt met de zege op 66 punten, drie minder dan City. Beide ploegen hebben evenveel wedstrijden gespeeld en treffen elkaar op 10 april in Manchester.

Brentford - Burnley 2-0

Na een redelijk vliegende start is er voor Wout Weghorst enigszins de klad in gekomen bij Burnley. Tegen het Bretford van Cristian Eriksen werd er met 2-0 verloren. Weghorst werd na een dik uur gewisseld. Burnley eindigde het duel bovendien met 10 spelers, door een late rode kaart van Collins. Eriksen bewees zaterdag zijn waarde bewezen. De Deense oud-Ajacied legde de bal in de belangrijke thuiswedstrijd tegen Burnley in de 85e minuut op het hoofd van spits Ivan Toney (1-0). In blessuretijd scoorde de aanvaller nog eens, uit een strafschop.

Dankzij de zege van 2-0 steeg Brentford naar de vijftiende plek. Burnley, waar Oranje-international Wout Weghorst halverwege de tweede helft werd gewisseld, blijft achttiende en heeft alleen Watford en Norwich City onder zich staan.