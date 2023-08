Daley Blind debuteert met gelijkspel voor Girona in La Liga

Takefusa Kubo opende in de 5e minuut de score voor de thuisclub uit San Sebastián. Artem Dovbyk tekende in de 72e minuut voor de gelijkmaker van Girona. Real Sociedad eindigde afgelopen seizoen als vierde in La Liga. Girona was de nummer 10 van Spanje.

De 33-jarige Blind speelde de hele wedstrijd. Hij nam in de winterstop van het afgelopen seizoen afscheid van Ajax en maakte de overstap naar Bayern München, waar hij weinig speeltijd kreeg.