Goal Jude Bellingham draagt bij aan goede start Real, Daley Blind debuteert met gelijkspel

Rodrygo zette Real na een half uur op voorsprong. Nadat hij de bal wat fortuinlijk voor zijn voeten had gekregen in het zestienmetergebied schoot hij in de korte hoek raak. Nog voor rust kwam Real op 0-2. Bellingham nam een hoekschop van David Alaba in één keer op zijn schoen en met een stuit verdween de bal met het nodige geluk in het doel.

De 20-jarige Bellingham, die de hele wedstrijd speelde, werd deze zomer voor ruim 100 miljoen overgenomen van Borussia Dortmund. Hij was de eerste Engelsman sinds 2003 die wist te scoren bij zijn debuut voor Real. Twintig jaar geleden lukte dat David Beckham.

Real Madrid moest de titel vorig seizoen aan FC Barcelona laten. De kampioen begint zondagavond met een uitwedstrijd tegen Getafe.

Daley Blind (rechts) met Carlos Fernandez. Ⓒ AFP

Daley Blind debuteert met gelijkspel

Daley Blind kan terugkijken op een geslaagd debuut in La Liga. De 101-voudig international van het Nederlands elftal speelde met zijn nieuwe club Girona gelijk tegen Real Sociedad (1-1).

Takefusa Kubo opende in de 5e minuut de score voor de thuisclub uit San Sebastián. Artem Dovbyk tekende in de 72e minuut voor de gelijkmaker van Girona. Real Sociedad eindigde afgelopen seizoen als vierde in La Liga. Girona was de nummer 10 van Spanje.

De 33-jarige Blind speelde de hele wedstrijd. Hij nam in de winterstop van het afgelopen seizoen afscheid van Ajax en maakte de overstap naar Bayern München, waar hij weinig speeltijd kreeg.

Daley Sinkgraven debuteerde met een gelijkspel voor Las Palmas. Het thuisduel met Mallorca eindigde in 1-1. De linksback werd na 65 minuten gewisseld.