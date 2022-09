WK-zilver voor roeister Martine Veldhuis

De Nieuw-Zeelandse lag lang aan de leiding, maar werd ingehaald door Veldhuis en Cozmiuc. De 25-jarige Nederlandse werd in het laatste deel voorbijgestoken door de Roemeense, die nog eens versnelde en finishte in 7.42,59 minuten. Veldhuis zat daar bijna 2 seconden achter met 7.44,48.

Veldhuis had eerder in augustus brons gepakt op de EK in München. Toen was Cozmiuc ook de beste. Bij de EK in 2020 in Poznan won Veldhuis goud in de lichte skiff.

