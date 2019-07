Juventus pakt uit met aankomst De Ligt

Het vliegtuig met daarin De Ligt landde dinsdagavond op het vliegveld van de Noord-Italiaanse stad. De 19-jarige Nederlander had een boodschap voor de fans van zijn toekomstige club. „Hé Bianconeri, Matthijs hier. Ik ben heel blij dat ik er ben”, liet hij weten.

De Ligt wordt woensdag medische gekeurd in Turijn. Als die keuring naar wens verloopt, ontvangt Ajax 75 miljoen euro voor de centrale verdediger, die afgelopen jaar zowel in de Eredivisie als in de Champions League veel indruk maakte.