Nederlands elftal met Bergwijn tegen Argentinië, Klaassen op de bank

Opstelling Nederland: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind; De Jong, De Roon, Gakpo; Memphis, Bergwijn.

Bergwijn begon als basisspeler aan het WK in Qatar. Hij werd gewisseld in de duels met Senegal (2-0) en Ecuador (1-1) en kreeg geen speeltijd tegen Qatar (2-0). Bergwijn mocht in de achtste finales tegen de Verenigde Staten (3-1) invallen.

