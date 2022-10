Premium Het beste van De Telegraaf

’Dit voelt als thuiskomen’ Bondscoach baanwielrennen René Wolff pakt draad weer op na drama

Door Hans Ruggenberg

Bondscoach René Wolff, hier met teamsprinter Roy van den Berg, is terug op het oude nest. Ⓒ Foto ANP/HH

SAINT-QUENTIN - René Wolff stond aan de basis van de grote successen van de Nederlandse baansprinters, maar vertrok toen het gouden tijdperk was aangebroken. De 44-jarige Duitse bondscoach stopte wegens een verschil van visie in 2017 en ging daarna aan de slag bij Nieuw-Zeeland. Aan de andere kant van de wereld kwam hij niet in de buurt van wat Oranje - dat deze week tijdens de WK baan ongetwijfeld weer gaat grossieren in medailles - allemaal presteerde. In zijn laatste maanden voltrok zich ook nog eens een dodelijk drama binnen zijn ploeg.