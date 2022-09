F1-team AlphaTauri wijst complotdenkers terecht

Met name op social media werd Yuki Tsunoda ervan beschuldigd bewust te zijn stilgevallen, om zo de leidende Max Verstappen van zusterteam Red Bull Racing te helpen. Uiteindelijk leidde de uitvalbeurt van de Japanner tot een virtual safety car-situatie. Later kwam de safety car nog wel de baan op, toen Valtteri Bottas (Alfa Romeo) stilviel. Verstappen haalde vervolgens Lewis Hamilton in en won de race in Zandvoort, al waren vriend en vijand het erover eens dat de Limburger in alle scenario’s de beste papieren had.

„Het is ongelofelijk ontmoedigend om sommige opmerkingen te lezen, gericht aan ons team en aan Red Bulls hoofdstrateeg Hannah Schmitz. Dergelijk hatelijk gedrag kan niet worden getolereerd en beschuldigingen van valsspelen zijn onaanvaardbaar, onwaar en compleet respectloos tegenover zowel Hannah als ons”, staat in het statement.

„We hebben altijd onafhankelijk, eerlijk en met de hoogste niveaus van respect en sportiviteit gestreden. Yuki had een probleem dat het team niet kon detecteren, waardoor hij de auto stilzette. Om iets anders dan dat te suggereren, is beledigend en onjuist.”