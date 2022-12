Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik heb de juiste mensen om me heen’ Subliem optreden Denzel Dumfries bij Oranje na inschakelen hulplijn

Door Jeroen Kapteijns

Dumfries heeft gescoord. Ⓒ René Bouwman

DOHA - Louis van Gaal is erg aanrakerig met zijn spelers. Regelmatig legt hij op het trainingsveld een arm om een schouder of geeft hij een goedkeurend schouderklopje op de persconferentie, en Denzel Dumfries kreeg na zijn glansrol in de achtste finale van het WK tegen de Verenigde Staten zelfs een zoen van de Oranje-bondscoach. De rechtsback was zonder twijfel de man van de wedstrijd met assists bij de 1-0 en 2-0 en als maker van de 3-1, terwijl hij tussendoor ook nog even een bal van de doellijn haalde.